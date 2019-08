Düsseldorf (ots) - Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Carsten Linnemann, rechnet nicht mit einem Ja der CDU zur Einführung einer CO2-Steuer. "Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Union am Ende gegen eine CO2-Steuer aussprechen wird", sagte Linnemann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). In der Bundestagsfraktion sehe er um derzeitigen Stand keine Mehrheit dafür. Eine CO2-Steuer wäre wie eine klimapolitische Wette, sagte der CDU-Politiker. "Die Verbraucher würden deutlich stärker zur Kasse gebeten, aber trotzdem könnte niemand garantieren, dass der CO2-Ausstoß auch wie gewünscht sinkt. Und dass dafür jeder Bürger eine entsprechende Entlastung erhalten wird, ist so wahrscheinlich wie die Deutsche Meisterschaft des SC Paderborn." Klimaschutz funktioniere nur über Ländergrenzen hinweg. "Das Wichtigste ist jetzt, statt Hysterie Vernunft walten zu lassen." Linnemann plädierte für eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf die Bereiche Verkehr und Gebäude.



