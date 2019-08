Wenn die Zahl der Kühe, Schweine und anderer Nutztiere nicht sinkt, kann die deutsche Landwirtschaft aus Sicht von Umweltverbänden ihre Klimaziele nicht schaffen. Dazu fordern sie strengere Vorgaben für die Bauern. "Wir brauchen eine Bindung der Tierhaltung an die Fläche und zusätzlich Obergrenzen pro Standort", sagte Christian Rehmer vom BUND der Deutschen Presse-Agentur. Flächenbindung heißt, dass zum Beispiel pro Hektar Betriebsfläche nur zwei Kühe gehalten werden dürfen.

Christine Tölle-Nolting vom NABU hält weniger Tiere ebenfalls für unbedingt notwendig - und damit auch, weniger Fleisch zu essen. Auch sie findet, dass vor allem in Regionen mit "Intensivtierhaltung" - also Megaställen - die Zahl der Tiere an die Fläche gekoppelt werden müsste. Denn wenn Gülle auf den Feldern landet, werden Treibhausgase freigesetzt, und Überdüngung ist in vielen Regionen ein großes Thema.

"In den vergangenen 15 Jahren sind in Deutschland die Klimagase aus der Landwirtschaft weitgehend auf gleich hohem Stand geblieben", sagte Greenpeace-Agrarexperte Martin Hofstetter der dpa. Grund dafür seien hauptsächlich steigende Tierbestände gewesen, die Erfolge anderswo zunichte gemacht hätten. Agrarministerin Julia Klöckner habe entweder das Problem nicht erkannt - "oder sie traut sich nicht, sich mit der Fleisch- und Futtermittellobby anzulegen", sagte er. "Fakt ist: ohne eine erhebliche Reduzierung der Tierhaltung wird das Ministerium die Klimaziele verfehlen."

Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu mindern, will Klöckner Fördermaßnahmen künftig davon abhängig machen, dass ein Betrieb pro Hektar Fläche nicht mehr als zwei "Großvieh-Einheiten" hält - das sind zum Beispiel ungefähr zwei Kühe oder 20 Schafe. Wie viel CO2 das spare, sei nicht einzuschätzen, heißt es in ihren Vorschlägen fürs Klimakabinett der Bundesregierung./ted/DP/zb

