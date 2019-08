Schläge, Misshandlung, Hetzjagden: Migranten werden Berichten zufolge in mehreren EU-Staaten unmenschlich behandelt. Die Grünen fordern Konsequenzen durch die EU-Kommission.

Nach den Misshandlungsvorwürfen gegen Beamte mehrerer EU-Länder an den Außengrenzen der Europäischen Union fordern die Grünen EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen die beteiligten Staaten. "Gerade die nationalen Grenz- und Sicherheitsbehörden sind regelmäßig an Menschenrechtsverletzungen gegenüber Flüchtlingen beteiligt. Dabei kommt es regelmäßig auch zur Verletzung europäischen Rechts zum Beispiel in Griechenland und Kroatien", sagte Sven Giegold, Sprecher der deutschen Grünen-Abgeordneten im EU-Parlament, der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag). Darauf müsse die EU-Kommission endlich konsequent mit Vertragsverletzungsverfahren reagieren. Anfang November übernimmt die CDU-Politikerin Ursula von ...

