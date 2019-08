Anleger in Asien zeigen sich angesichts des sich weiter zuspitzenden Handelsstreits zwischen den USA und China besorgt. Der Nikkei verlor bis zum Mittag zwei Prozent.

Die Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat auch am Dienstag die Börsen in Asien belastet und für kräftige Kursverluste gesorgt. Die USA stuften China offiziell als ein Land ein, dass seine Währung zugunsten unlauterer Vorteile im Welthandel manipuliert, nachdem die Führung in Peking es am Montag zugelassen hatte, dass der Yuan auf den tiefsten Stand ...

