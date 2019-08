=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 2Q (07:30 Telefonkonferenz), Bonn 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q, Augsburg 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1H, Ellwangen *** 07:15 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz), Maintal *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H, Wiesbaden 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Heidelberg 07:35 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H, München 07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H, Aßlar *** 08:00 DE/Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm *** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Herzogenaurach *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q, New York 17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1H, Augsburg 19:05 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim National Economists Club, Washington *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q, Martinsried *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

