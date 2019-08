Die Volksrepublik geht im Handelsstreit mit den USA ein weiteres Mal zum Angriff über: China lässt den Yuan so stark abwerten wie seit elf Jahren nicht und stoppt Käufe von US-Agrarprodukten. Die Märkte reagieren prompt.

China hat den Handelskonflikt mit den USA mit einem Stopp der Käufe von amerikanischen Agrarerzeugnissen verschärft. "Die entsprechenden chinesischen Unternehmen haben den Erwerb von US-Agrarprodukten eingestellt", gab das Handelsministerium in Peking am Dienstag im Internet bekannt. Zudem würden nachträgliche Zölle auf seit dem 3. August erworbene Erzeugnisse erwogen. Eine Reaktion aus Washington lag zunächst nicht vor. Präsident Donald Trump hatte China zuvor nach einer Abwertung der Landeswährung Yuan Manipulation vorgeworfen. Die Führung in Peking hatte am Montag Insidern zufolge zugelassen, dass der Yuan auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren fällt.

Experten befürchten nun eine neue Front in dem seit Monaten anhaltenden Handelsstreit der größten Volkswirtschaften. Die USA stuften China offiziell als ein Land ein, dass seine Währung zugunsten unlauterer Vorteile im Welthandel manipuliert, nachdem - offenbar als Reaktion auf neue Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche angekündigt hatte. Damit sind weitere US-Strafmaßnahmen möglich. "Angesichts der fragilen Lage am Markt, wird dies wahrscheinlich als Eskalation des Handelskriegs gesehen und den Ausverkauf verschärfen", erklärte Devisenexperte Steve Englander von der Bank Standard Chartered.

"China trifft genau die Stelle, an der US-Präsident Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...