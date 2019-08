Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BOSCH - Der Konjunkturrückgang und der Umbruch in der Autoindustrie machen auch dem weltweit größten Autozulieferer Bosch zu schaffen. Volkmar Denner, Chef des Stuttgarter Technologiekonzerns, kündigt im Interview einen deutlichen Jobabbau an - vor allem an den Standorten, die Komponenten für Dieselmotoren herstellen. "Der Rückenwind ist weg", sagt Denner, "wir werden das hohe Renditeniveau des Vorjahres nicht halten können." Wie viele Arbeitsplätze wegfallen, stehe noch nicht fest. Dabei tue der Stiftungskonzern "alles", um den Abbau sozial verträglich umzusetzen. (SZ S. 22)

DEUTSCHE BAHN - Politiker der großen Koalition entdecken die Bahn als Wunderwaffe im Kampf gegen den Klimawandel. Um das Zugfahren attraktiver zu machen, fordern sie, den Mehrwertsteuersatz für Bahntickets zu senken. Die Grünen im Bundestag wollen dafür sorgen, dass aus der Ankündigung der Koalitionspolitiker bald Realität wird: "Die Preise für einfache Tickets ohne Bahncard sind im Moment definitiv zu teuer. Ein erster Schritt ist die Absenkung der Mehrwertsteuer. Als Grüne haben wir dazu einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der im September zur Abstimmung im Parlament stehen wird", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Eine reduzierte Mehrwertsteuer werde allerdings nur bedingt helfen. Vorrangig seien zwei weitere Maßnahmen: "Die hohen Nutzungskosten der Schiene, die sogenannten Trassenpreise, müssen auch im Personenverkehr halbiert werden", forderte Krischer. Daneben müssten die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Deutsche Bahn größere Konkurrenz im Fernverkehr bekommt.(Handelsblatt S. 7)

DEUTSCHE BAHN - Nach Ansicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) greift die Debatte über günstigere Bahntickets zu kurz. "Bahnfahren muss nicht nur preiswerter, sondern besser und verlässlicher werden. Bei immer mehr Fahrgästen bekommt die Deutsche Bahn langsam ein Qualitätsproblem", sagte die Leiterin des Teams Mobilität und Reisen beim VZBV, Marion Jungbluth. Die Liste der Pannen sei lang. Als Beispiele nannte Jungbluth ausfallende Klimaanlagen, Reservierungen, die nicht angezeigt würden, und Störungen beim DB-Navigator. (Welt S. 11)

KARSTADT KAUFHOF - Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will weitere Sparmaßnahmen beschließen. Aus Unternehmens- und Gewerkschaftskreisen hieß es, das Gemeinschaftsunternehmen von Karstadt und Kaufhof beabsichtigte, zwei Logistikstandorte in Frechen und Erfurt sowie vier kleinere regionale Verteilzentren in Stuttgart, Würzburg, Hannover und Berlin zu schließen. Eine entsprechende Vereinbarung sollte am Montag zwischen Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat unterzeichnet werden. Das Management sprach den Informationen zufolge von einem Interessenausgleich. Die Einigung ermögliche es, "erhebliche Einsparungen an Personal- und Sachkosten zu erzielen", die für die Gesundung des Unternehmens notwendig seien. Aus Sicht der Arbeitnehmer seien mögliche soziale Härten durch einen Sozialplan abgefedert. Über das Volumen der Einsparungen und den Umfang des Stellenabbaus war zunächst nichts Genaues bekannt. (SZ S. 17)

AIRBNB - Bußgelder von bis zu einer halben Million Euro in Berlin oder Hamburg, Verordnungen, die Untervermietungen an Touristen nur noch in Ausnahmefällen erlauben - die Abwehr deutscher Metropolen von sogenannten Homesharing-Portalen gewinnt an Schärfe. Der Vorwurf: Die Kurzzeitvermieter verknappen den Wohnraum und sorgen für Mietsteigerungen. Im Zentrum der Kritik steht der Wohnungsvermittler Airbnb, der in Deutschland mittlerweile rund 160.000 Objekte über seine Plattform anbietet. Das US-Unternehmen hat nun erstmals belastbare Daten über die Zahl seiner Vermieter in den Städten Berlin, München, Hamburg und Dortmund preisgegeben. Demnach gibt es in Berlin 2.600 Komplettwohnungen, die mehr als 137 Tage im Jahr über Airbnb vermietet werden und damit als Renditeobjekt eingestuft werden können. Diese "Zweckentfremdung", heißt es bei Empirica, entspreche 2,3 Prozent der 114.799 Wohneinheiten, die zwischen 2007 und 2017 in der Hauptstadt zu wenig gebaut wurden. In München trägt Airbnb demnach mit 2,1 Prozent zum Mangel bei, in Hamburg mit 4,4 Prozent. (Handelsblatt S. 4)

FIAT CHRYSLER - Eine Fusion von Fiat Chrysler und Renault bleibt weiterhin möglich. Das sagte der Geschäftsführer von Fiat Chrysler, Michael Manley. Die Vereinigung der beiden Autokonzerne biete "beträchtliche Synergien". Manley widersprach aber auch US-Medienberichten, denen zufolge die Fusionsgespräche schon wieder aufgenommen worden seien. (FAZ S. 21)

HEIDELPAY - Anfang Mai hatte Mirko Hüllemann noch nach einem neuen Investor gesucht. Jetzt kann der Chef und Gründer des Zahlungsdienstleisters Heidelpay Vollzug melden: Der US-Finanzinvestor KKR steigt bei Heidelpay ein. "Wir haben uns für KKR entschieden, weil Heidelpay weitere Zukäufe stemmen und in Europa stark wachsen will. KKR wird daher Geld in Heidelpay investieren", sagte Hüllemann dem Handelsblatt. "Wir haben auch schon Unternehmen, die Heidelpay übernehmen könnte, im Blick und führen Gespräche dazu." (Handelsblatt S. 31)

COMECO - Comeco will zur neuen zentralen Plattform für private Finanzgeschäfte per Smartphone werden. Gründer sind zwei ehemalige Banker der Sparda-Bank. Ihre neuen Kunden sollen bei Comeco nicht nur ihre Konten verwalten, sondern auch Produkte und Services anderer Anbieter erwerben und auch Anlagetipps erhalten können. (Handelsblatt S. 31)

WARBURG - Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg ist tief in den Cum-Ex-Steuerskandal verstrickt. Jetzt prüft die Finanzaufsicht, ob Aufsichtsratschef Christian Olearius und sein Vize für ihre Ämter zuverlässig genug sind. (Handelsblatt S. 28)

