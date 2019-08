Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag nochmals Verluste geben. Die könnten sich allerdings in Grenzen halten, nachdem die Kurse an der Wall Street am Vorabend in der letzten Handelsstunde einen Teil ihrer hohen Einbußen wettgemacht hatten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit 11 655 Punkten wenige Punkte unter dem Schlusskurs vom Montag. Kurse unter 11 620 Zählern wären der niedrigste Stand des Dax seit Anfang April.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert derweil weiter: Die US-Regierung brandmarkte China offiziell als ein Land, das den Kurs seiner Währung manipuliert, um sich damit unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb zu sichern. China hatte unmittelbar zuvor seine Währung, den Yuan, abgewertet.

Die Nervosität der Investoren nimmt daher stark zu: Der S&P 500 Vix, ein Gradmesser für die Risikoscheu der Anleger in den USA, stieg am Vortag auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres. "Die Sorgen um den Handel drücken weltweit auf die Stimmung", sagte Analystin Katherine Alexakis von der Investmentbank Goldman Sachs. Die Börsen in Tokio, Shanghai und Seoul meldeten am Morgen ebenfalls Kursverluste./bek/mis

