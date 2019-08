The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A14JZF3 BAD.-WUERTT.LSA 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNXA9 BREMEN LSA A.221 19/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB70R5 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB70T1 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40N87 COBA 19/26 S.936 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0S69 DZ BANK IS.A1157 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALH2 DZ BANK CLN E.9744 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3456 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010856966 LIFEFIT GR. FLN 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA US22822VAN10 CROWN CASTL 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US35671DCC74 FREEP.-MCMO. 19/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US912810SJ88 USA 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828YA22 USA 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828YB05 USA 19/29 BD01 BON USD N

CA DP2A XFRA US26140E6005 DPW HOLDINGS INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA CQT1 XFRA KYG2691D1126 DA YU FINANCI.HLD.HD -,10 EQ01 EQU EUR N

CA UETC XFRA LU1953188833 UE-MSCI CN EUE ADLD EQ01 EQU EUR Y

CA UET5 XFRA LU1971906802 U.E.-E.STX50 E.U.ETF AEOD EQ01 EQU EUR Y

CA EMIG XFRA LU1974695790 UBS-J.P.M.DL EM ADLA EQ01 EQU EUR Y

CA EMIE XFRA LU1974696418 UBS-J.P.M.DL EM H AEOA EQ01 EQU EUR Y