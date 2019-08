FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RPHA XFRA ZAE000013181 ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 0.660 EUR

2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.349 EUR

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.331 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.054 EUR

N0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.537 EUR

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.457 EUR

WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.907 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.291 EUR

INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.282 EUR

FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.340 EUR

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.072 EUR

AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.484 EUR

XEUA XFRA SG1W44939146 KSH HOLDINGS LTD 0.008 EUR

W1M XFRA SG1J24887775 SINGAPORE SHIPPING SD-,1 0.006 EUR

G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.362 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.269 EUR

DIS XFRA DE0005538607 DISKUS WERKE AG 0.250 EUR

CBA XFRA BMG1368B1028 BRILL. CHINA AUT. DL-,01 0.085 EUR

1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.257 EUR

NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.403 EUR

D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.197 EUR

IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.537 EUR

8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.188 EUR

MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.224 EUR

8SDA XFRA MHY7545W1259 SEADRILL PARTNERS LLC UTS 0.009 EUR

1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.027 EUR

8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.042 EUR

KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.042 EUR

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.090 EUR

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.197 EUR

54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.130 EUR

4ZS XFRA SG1CI9000006 FRASERS LOG.+IND.TRUST 0.016 EUR