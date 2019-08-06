FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
OB8 XFRA ID1000085707 BARITO PAC. RP 100
CK1 XFRA AU000000CLY6 CLANCY EXPLORATION
55D XFRA AU000000POD6 PODIUM MINERALS L
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
OB8 XFRA ID1000085707 BARITO PAC. RP 100
CK1 XFRA AU000000CLY6 CLANCY EXPLORATION
55D XFRA AU000000POD6 PODIUM MINERALS L