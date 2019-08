Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) - Siniora Food Industries (http://www.siniorafood.com/) PLC gab seine konsolidiertem Finanzergebnisses des ersten Halbjahrs 2019 bekannt. Das Unternehmen ist regionaler Marktführer bei der Fleischherstellung, produziert Aufschnitte, Tiefkühlfleisch und Fleischkonserven und ist an der Amman Stock Exchange notiert. Siniora erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Nettogewinn von 2,775 Millionen JD (3,913 Millionen USD), ein Wachstum von 25 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr 2019 erreichte der Umsatz 30,369 Millionen JD (42,834 Millionen USD), ein Wachstum von 8 % gegenüber dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2018.



Der Vorsitzende von Siniora, Tarek Omar Aggad (http://www.apic.ps/en/article/42/Tarek-O-Aggad,-Chairman-and-Chief-Executive-Officer-(APIC),-Executive-Director,-Aggad-Investment-Company,-Saudi-Arabia-(wwwaicocomsa)), bestätigte in seiner Stellungnahme, dass sich die an allen Standorten des Unternehmens umgesetzte Effizienz- und Entwicklungsstrategie ausgezahlt hat und zu einem Wachstum der Ergebnisse des Unternehmens führte. Aggad fügte hinzu, dass der regionale Umsatz gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 10 % anstieg. Bei der Marke für Aufschnitte verzeichnete Siniora im ersten Halbjahr 2019 im jordanischen und palästinensischen Markt ein Wachstum von 8 % bzw. 6 % im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2018. Dies bedeutet eine Verbesserung des Marktanteils und der Vormachtstellung an allen Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist. Aggad gab auch an, dass Siniora bei den Tiefkühlfleischverkäufen ein bemerkenswertes Wachstum von 32 % gegen über dem Vorjahr erzielen konnte, insbesondere in den Bereichen Einzelhandel und Horeca.



Majdi Al Sharif (http://www.siniorafood.com/en-us/About-Us/Board-of-Directors-and-Executive-members/Majdi-Al-Sharif), CEO von Siniora, erklärte, dass die Pläne des Unternehmens zusammen mit den Bemühungen des Managements und den Anweisungen des Aufsichtsrats der Diamond Meat Processing Company (http://www.almasadubai.com/default.aspx) in Dubai erfolgreich waren. Der Umsatz wuchs im ersten Halbjahr 2019 um 24 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum und hatte einen positiven Einfluss auf die Finanzergebnisse und den Gewinn von Siniora. Al Sharif fügte hinzu, dass das Unternehmen bemerkenswerte Erfolge und beträchtliches Umsatzwachstum erzielen konnte, seit es im Jahr 2016 in Jordanien seine Tiefkühlfleisch-Produktlinie einführte. Daher wurde inzwischen mit Vorbereitungen begonnen, die gleiche Produktlinie im letzten Quartal 2019 auch in Palästina einzuführen. Al Sharif zog die Schlussfolgerung, dass das Unternehmen auch weiterhin seine führende Rolle ausbauen möchte und den Marktanteil auf lokaler und regionaler Ebene erhöhen wird.



Informationen zu Siniora



Siniora ist ein Pionier auf dem Fleischverarbeitungssektor in der Region und ein Marktführer bei Herstellung und Vertrieb von verarbeiteten Fleischwaren der Marken Siniora Al-Quds und Unium. Das Unternehmen wurde 1920 in Jerusalem, Palästina, gegründet und errichtete seine Fabrik in Jordanien im Jahr 1992. Siniora übernahm 2016 die Diamond Meat Processing Company in Dubai. Siniora produziert Aufschnitte und Fleischkonserven an drei hochmodernen Verarbeitungsstandorten, die modernste Technologie einsetzen. Eine befindet sich in Ost-Jerusalem, Palästina, die zweite im King Abdullah II Industrial Estate in Jordanien und die dritte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Jahr 2015 eröffnete die Siniora-Fabrik in Jordanien eine neue Produktionslinie für Tiefkühlfleischprodukte. Die Siniora-Fabriken in Jordanien und Palästina führen ein renommiertes internationales Zertifikat für Lebensmittelsicherheit, das FSSC: Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1), das für den Einsatz der höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit weltweit steht und von wichtigen internationalen Organisationen wie der European Food and Beverage Association, der American Manufacturing Association und der Global Food Safety Initiative anerkannt wird. Das Unternehmen ist zudem nach dem "Palestinian Standard Certificate" in Palästina und dem von Jordanian Standards ausgegebenen "Halal Certificate" zertifiziert. Die Siniora-Fabriken in Jordanien und Palästina sind seit 2014 nach den internationalen Zertifizierungen OHSAS 18001:2007 (Arbeitsschutzmanagementsystem) und ISO 14001:2004 (Umweltmanagementsystem) zertifiziert. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Großhändler, Lebensmittelgeschäfte, Kleinmärkte und Kaufhäuser in Jordanien, Palästina, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in vielen anderen Ländern des Nahen Ostens. Siniora verfügt außerdem über Vertriebszentren in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie eine eigene Exportabteilung für die Golfregion und die Levante. Siniora ist eine Aktiengesellschaft und an der Amman Stock Exchange notiert (ASE: SNRA).



