Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Santander Polska +4,38% auf 76,2, davor 8 Tage im Minus (-13,4% Verlust von 84,3 auf 73), PNE Wind -1,71% auf 2,88, davor 5 Tage im Plus (8,12% Zuwachs von 2,71 auf 2,93), LINDE +1,84% auf 171,95, davor 5 Tage im Minus (-6,35% Verlust von 180,3 auf 168,85), Lyft +1,54% auf 59,51, davor 5 Tage im Minus (-10,55% Verlust von 65,52 auf 58,61), EUR/JPY Spot +0,25% auf 118,698, davor 4 Tage im Minus (-2,34% Verlust von 121,24 auf 118,41), Vapiano +3,73% auf 4,865, davor 4 Tage im Minus (-17,72% Verlust von 5,7 auf 4,69), RWE-2,24% auf 24,49, davor 3 Tage im Plus (3,09% Zuwachs von 24,3 auf 25,05), Manchester United -0,81% auf 15,7, davor 3 Tage im Plus (1,03% Zuwachs von 15,67 auf 15,83), Verbund -1,32% auf 52,3, davor 3 Tage im Plus (5,68% Zuwachs von 50,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...