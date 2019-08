Seit dem Doppelboden aus der zweiten Jahreshälfte 2018 hat der Trendverlauf beim Silberpreis gedreht und ist nun aufwärts gerichtet. Nach einer ersten Kaufwelle auf 16,21 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres folgte eine zwischengeschaltete Konsolidierung, im Sommer dieses Jahres konnte der mittelfristige Abwärtstrend überwunden werden und führte direkt an den 200-Wochen-Durchschnitt um 16,60 US-Dollar weiter rauf. Dort endete jedoch auch die vorausgegangene dynamische Aufwärtsbewegung, seither schleicht der Silberpreis knapp darunter in einer ausgeprägten Handelsphase seitwärts. Fallen will der Preis jedoch auch nicht, die Angst der in Aktien investierten Anleger stabilisiert dieses Edelmetall und vor allem deutsche Staatsanleihen. Es könnte gut möglich sein, dass nach Auflösung der aktuellen Seitwärtsbewegung der Silberpreis wie ein Champagnerkorken abgeht und mit dem Kursanstieg beim Gold gleichzieht. Noch müssen sich Investoren jedoch gedulden, eine Long-Strategie kann aber schon jetzt erörtert werden und entsprechende Marktordern beim jeweiligen Broker aufgegeben werden.

