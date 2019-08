Der Batteriekonzern Varta profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und hat den Jahresausblick zum zweiten Mal angehoben. Vorstandschef Herbert Schein rechnet mit noch mehr Umsatz und Ergebnis wegen des weiter guten Laufs bei Lithium-Ionen-Batterien, wie der SDax -Konzern am Dienstag in Ellwangen mitteilte. Außerdem fährt der Konzern die Investitionen in die Fertigung der Batterien für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer weiter hoch.

Bereits im Mai hatte Varta die Prognosen angehoben. Im Juni holte sich das Unternehmen für den Kapazitätsausbau in der Lithium-Ionen-Fertigung über eine Kapitalerhöhung 100 Millionen Euro an frischem Geld ins Haus. Nun sorgt das brummende Geschäft dafür, dass Varta in diesem Jahr mit 320 bis 330 Millionen Euro Umsatz rechnet statt den bisher veranschlagten 310 bis 315 Millionen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet das Management bei rund 72 bis 76 Millionen Euro. Zuletzt hatten hier noch 64 bis 67 Millionen im Plan gestanden.

Die Aktie lag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 0,3 Prozent im Plus. Am Markt hatten einige Experten bereits mit noch mehr Erlös und einem operativen Ergebnis am oberen Ende der neuen Spanne kalkuliert. Allerdings läuft gerade die Übernahme der Varta Consumer Batteries, die der Konzern explizit noch nicht in seinen Ausblick aufgenommen hat.

Mit dem Segment würden dann auch wieder die bekannten Varta-Batterien und -Akkus für Privatkunden sowie Ladegeräte und Powerbanks zum Unternehmen gehören. Abgeschlossen werden soll das Geschäft im zweiten Halbjahr. Die ursprüngliche Varta AG war im Jahr 2002 in drei Geschäftsbereiche aufgespalten worden.

Rückenwind gibt laut Vorstandschef Herbert Schein die gute Entwicklung im ersten Halbjahr vor allem dank der hohen Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer. Der Umsatz stieg um 15,8 Prozent auf 151,5 Millionen Euro. Das operative Ergebnis legte gar um mehr als die Hälfte auf 37,2 Millionen Euro zu. Unter dem Strich lag der auf die Aktionäre entfallende Überschuss mit rund 19,1 Millionen Euro um knapp die Hälfte über dem Vorjahreswert.

An Varta haben die Anleger derzeit ihre helle Freude. Allein in diesem Jahr hat das Papier um knapp 160 Prozent zugelegt. Die Kapitalerhöhung im Juni gelang der Gesellschaft ohne Abschlag auf den Aktienkurs - eine Seltenheit an der Börse.

Das Unternehmen ist vor allem stark bei Knopfzellen-Batterien für Hörgeräte und auch bei Akkus für schnurlose Kopfhörer. Das Geschäft mit größeren Energiespeichern für das Zuhause von Privatkunden ist noch klein./men/mne/jha/

