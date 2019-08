Massive Verluste an der Wall Street am Vortag und rote Vorzeichen an den asiatischen Börsen am Morgen werfen ihre Schatten auf den Handelsbeginn in Frankfurt voraus. Die Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA ist das beherrschende Thema an den internationalen Börsen und aktuell sieht es nicht nach einer schnellen Einigung aus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...