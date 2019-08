In der Nacht sah es noch nach einem neuen Kursdebakel am Aktienmarkt aus. Doch mittlerweile haben sich die Wogen in Sachen Handelsstreit etwas geglättet. Eine Erholung am Aktienmarkt könnte wenigstens zwischenzeitlich gut tun. Auch die Quartalszahlen von Deutsche Post sorgen für Beruhigung. Nach dem Kursrutsch zum Wochenstart dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächs stabil zeigen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte kurz vor Xetra-Handelsstart ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...