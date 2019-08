Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kein Preisdruck: Die Inflationsrate im Juli lag in der Eurozone nur bei 1,1%, in Deutschland bei 1,7%, so die Analysten der Helaba.Die europäische Kernrate liege weiter um 1%: Während Güterpreise stabil bleiben würden, würden die Dienstleistungspreise moderat steigen. Die Lebensmittel seien in der Eurozone im Juli 2% teurer geworden, die Energiepreise seien stabil geblieben. ...

