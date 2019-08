BERLIN (Dow Jones)--Die SPD wird am 4. September den Startschuss für ihre 23 Regionalkonferenzen geben, bei denen sich die Bewerber um den Vorsitz der SPD den Parteimitgliedern vorstellen werden. Das sagte der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel den Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten".

Auftakt sei in Saarbrücken, Abschluss am 12. Oktober in München, so Schäfer-Gümbel. Bisher habe sich rund ein Fünftel der SPD-Mitglieder für die Online-Abstimmung über den Parteivorsitz angemeldet. "Unser Ziel ist, die Marke von 100.000 zu knacken." Die SPD hat derzeit rund 426.000 Mitglieder. Diese können vom 14. bis 25. Oktober über ihre Favoriten abstimmen. Das Ergebnis wird dann am 26. Oktober veröffentlicht. Der SPD-Parteitag soll dann Anfang Dezember die neue Parteispitze wählen.

