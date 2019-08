Wien (www.anleihencheck.de) - Der Handelskonflikt eskaliert. China reagierte gestern mit einer neuerlichen Abwertung der Währung auf über die kritische Marke von 7,0 CNY (chinesischer Yuan) pro USD, den tiefsten Wert seit der Finanzkrise, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute Nacht habe D. Trump nachgelegt und China offiziell als Währungsmanipulator bezeichnet, wonach der Yuan weiter auf 7,06 pro USD nachgegegeben habe. Bezeichne das US-Treasury ein Land als Währungsmanipulator, setze dies ein Prozedere in Gang, bei dem 1. bilaterale Gespräche (bzw. mit dem IWF) notwendig würden und 2. Maßnahmen gesetzt werden könnten. Ein zahnloses Unterfangen angesichts der festgefahrenen Situation, in der sich die beiden Länder ohnehin befinden würden. D. Trump drohe mit einer weiteren Erhöhung der Einfuhrzölle über die zuletzt beschlossenen 10% hinaus. ...

