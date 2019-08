Mainz (ots) - Es ist nie zu spät, Träume wahr werden zu lassen: In der zweiten Ausgabe der sechsteiligen Reise-Reportage "Mit 80 Jahren um die Welt" begleitet ZDF-Moderator Steven Gätjen wieder eine Reisegruppe auf ihrem Weg rund um den Globus. Am Dienstag, 13. August, 20.15 Uhr und 21.00 Uhr, zeigt das ZDF die ersten beiden Folgen. Die vier weiteren Folgen "Mit 80 Jahren um die Welt" sind jeweils dienstags, am 20. und 27. August sowie 3. und 10. September, 20.15 Uhr, zu sehen.



Die Teilnehmer entdecken zusammen ferne Länder und besuchen fremde Kulturen. In jeder Folge erfüllt sich zudem für je einen von ihnen ein persönlicher Lebenstraum. Trotz ihres Alters haben die Reiseteilnehmer bislang noch nicht so viel von der Welt gesehen. Verblüffende Begegnungen, fremde Kulturen und exotische Orte erwarten sie in Kuba, Peru, Kanada, Japan, Kambodscha und Thailand. Mit viel Herzlichkeit und Lebenserfahrung lassen sich die sechs 80-Jährigen auf unbekannte Abenteuer ein. Aber auch persönliche Schicksalsschläge, die Gemeinschaft in der Gruppe und der Umgang mit dem Thema Alter und alten Menschen in unserer Gesellschaft sind wichtige Aspekte dieser Reise.



Zum Start der Weltreise fliegen die Senioren nach Kuba. Für den Münsterländer Theo ist es die erste Reise ohne seine vor einem Jahr verstorbene Ehefrau Maria. Elf Jahre lang kümmerte er sich um seine kranke Frau, die nach einem Schlaganfall pflegebedürftig war. Seine eigenen Bedürfnisse stellte Theo dafür stets hinten an. Steven Gätjen bereitet dem ehemaligen Lkw-Fahrer und leidenschaftlichen Rettungsschwimmer eine Überraschung am traumhaften Karibikstrand Kubas. Außerdem erlebt die Reisegruppe eine Oldtimerfahrt durch die Hauptstadt Havanna und wird in die Herstellung der weltberühmten kubanischen Zigarren eingeweiht.



Direkt im Anschluss, um 21.00 Uhr, führt die zweite Station der Reise die abenteuerlustige Truppe in das südamerikanische Peru. Ernst ist zum ersten Mal im Leben einen ganzen Monat lang weg von zu Hause. Der heimatverbundene Thüringer ist Landwirt und Schafhirte mit Leib und Seele. Sein größter Wunsch ist es, einmal auf ein traditionelles Hirtenvolk zu treffen, um die "Kunst der Einfachheit" zu lernen. Dafür begeben sich Ernst und Steven Gätjen ins Hochland der Anden auf fast 4000 Meter Höhe. Bei Familie Modesto kommt der 80-jährige Ernst in den Genuss peruanischer Gastfreundlichkeit, lernt aber auch den harten Lebensalltag eines Alpakahirten ohne Strom und fließendes Wasser kennen.



