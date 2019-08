FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag leicht erholt gestartet. Die USA haben China zwar als Währungsmanipulator bezeichnet, was den Weg zu zukünftigen Sanktionen ebnet und die Angst vor einem Währungskrieg an den Finanzmärkten schürt. Stützend für das Sentiment wirkt aber das jüngste Yuan-Fixing wieder unterhalb der 7er-Marke zum Dollar. Dies kann als Signal gewertet werden, dass China die angespannte Situation nicht weiter eskalieren lassen möchte. Der DAX klettert im frühen Geschäft um 0,4 Prozent auf 11.699 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.318 Punkte nach oben.

Die Commerzbank rechnet damit, dass die Spekulationen am Markt, dass das US-Finanzministerium am Devisenmarkt intervenieren könnte, zunehmen und den Dollar tendenziell belasten dürften. Der Euro gibt zwar am Morgen etwas nach, notiert aber immer noch um die Marke von 1,1200 Dollar. Am Freitag stand die Gemeinschaftswährung noch unter 1,1100 Dollar. Stützend für den Euro wirken auch die steigenden Zinssenkungsfantasien. In der Zwischenzeit preist der Markt laut Commerzbank drei weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank ein. Das endgültige Ausmaß sei schwer abschätzbar, da es von der weiteren Entwicklung im Handelsstreit abhänge.

Tencent will bei UMG einsteigen

Vivendi reagieren mit einem Kurssprung von 6,4 Prozent oder 1,53 auf 25,51 Euro auf den möglichen Einstieg von Tencent bei der Vivendi-Musiksparte UMG. Die Chinesen planen den Erwerb von 10 Prozent der Anteile. Die Musiksparte habe auf vollständig verwässerter Basis dabei eine vorläufige Equity-Bewertung von 30 Milliarden Euro, heißt es. Tencent würde zudem eine einjährige Call-Option erhalten, um weitere 10 Prozent der Anteile zum gleichen Preis und den gleichen Konditionen zu erwerben.

UMG ist die Cashcow von Vivendi. Der Markt setzt laut Citigroup derzeit eine konservative Bewertung für UMG von 25 Milliarden Euro an. Allerdings gebe es auch bullishere Einschätzungen von 30 bis 40 Milliarden Euro im Markt. Mit Blick auf die konservative Marktbewertung erhöht sich der faire Preis für die Vivendi-Aktie um 4 Euro. Positiv wertet Citigroup, dass Vivendi auch in Zukunft die Kontrolle über UMG ausüben werde. Im Raum habe ein Verkauf von bis zu 50 Prozent der UMG-Anteile gestanden.

Die Berichtssaison wird nur noch am Rande wahrgenommen. Besser als erwartet sind die Zahlen der Deutschen Post (plus 4,3 Prozent) ausgefallen, heißt es in einer ersten Einschätzung im Handel. Zudem wurde die Prognosespanne für das Gesamtjahres-EBIT nach oben eingeengt. Für so einen konservativen und gut prognostizierbaren Wert sei das ein relativ deutliches Übertreffen der Prognose, sagt ein Händler. Das Paket- und das Frachtgeschäft seien besser als erwartet gelaufen.

Im erwarteten Rahmen gut sind die Zahlen von Beiersdorf (plus 1,2 Prozent) ausgefallen, heißt es aus dem Handel. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal sei leicht besser ausgefallen. Der Kursrutsch, besonders der starke seit Freitag, dürfte daher Schnäppchenkäufer anlocken. Nach endgültigen Zahlen geht es für Schaeffler im frühen Handel um 1 Prozent nach oben.

Rally bei Thomas Cook geht weiter

Die Aktien von Thomas Cook setzen ihre Rally ungebremst fort und steigen um weitere 18,5 Prozent auf 14,33 Pence. Noch am Freitag lagen sie bei unter 5 Pence. Die Anzeichen verdichten sich, dass der Einstieg von Tourismusunternehmer Neset Kockar von Anex eine strategische Beteiligung ist. Als Bestätigung dafür werden Aussagen vom Präsidenten des türkischen Hotelverbands TÜROFED gewertet, der Kockar seine "Unterstützung bis zum Ende" zugesichert hat. Dafür sprechen laut Marktbeobachtern auch andere Indizien, so die schon vor Jahren ausgesprochene Forderung von Präsident Erdogan nach mehr türkischen Reiseveranstaltern, um die Auslastung zu steigern.

Etwas besser als befürchtet sind die Zahlen der Gea Group ausgefallen. Vor allem der Umsatz im zweiten Quartal sei überraschend gut gewesen, auch der Auftragseingang sei in Ordnung, heißt es im Handel. Die Umsatzsteigerung im zweiten Quartal sei von den Regionalmärkten Asien-Pazifik, Nord- und Mitteleuropa und Lateinamerika getragen worden, jeweils mit guten Wachstumsraten. Für die Gea-Aktie geht es gleich um 5,9 Prozent nach oben. Trotz positiv eingeschätzter Geschäftszahlen geben Wacker Neuson indes um 3,9 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.317,92 0,21 6,99 10,55 Stoxx-50 3.041,16 -0,10 -2,90 10,18 DAX 11.698,97 0,35 40,46 10,80 MDAX 25.157,33 0,48 119,19 16,53 TecDAX 2.789,41 0,54 14,92 13,85 SDAX 10.760,34 0,56 60,15 13,16 FTSE 7.209,74 -0,20 -14,11 7,37 CAC 5.261,92 0,39 20,38 11,23 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,52 0,00 -0,76 US-Zehnjahresrendite 1,76 0,05 -0,92 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:30 Uhr Mo, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1207 -0,06% 1,1206 1,1182 -2,2% EUR/JPY 119,43 +0,81% 119,33 118,72 -5,0% EUR/CHF 1,0926 +0,21% 1,0926 1,0893 -2,9% EUR/GBP 0,9205 -0,32% 0,9216 0,9213 +2,3% USD/JPY 106,57 +0,89% 106,47 106,16 -2,8% GBP/USD 1,2175 +0,26% 1,2160 1,2136 -4,6% Bitcoin BTC/USD 12.171,25 +3,80% 11.644,75 11.745,75 +227,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,14 54,69 +0,8% 0,45 +15,3% Brent/ICE 60,16 59,81 +0,6% 0,35 +8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.459,30 1.464,20 -0,3% -4,90 +13,8% Silber (Spot) 16,39 16,40 -0,1% -0,01 +5,8% Platin (Spot) 857,05 858,50 -0,2% -1,45 +7,6% Kupfer-Future 2,56 2,54 +0,6% +0,02 -3,2% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2019 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.