Crash bei Germania, Havarie in der Gorch-Fock-Werft und Gerry Weber am seidenen Faden - im ersten Halbjahr nahm das Insolvenzgeschäft wieder Fahrt auf. Im Ranking der Insolvenzkanzleien sorgte das für Veränderung.

Ob Halbjahresranking oder Ganzjahresauswertung - über den Sieger musste man nicht viel rätseln: Schultze & Braun war das Maß aller Dinge, wenn es um die Zahl der eröffneten Unternehmensinsolvenzen ging. Doch in der ersten sechs Monaten des Jahres 2019 hat sich Grundlegendes geändert: "Im Kanzleiranking muss sich Schultze & Braun erstmals seit Jahren mit dem zweiten Platz begnügen", sagt Jens Décieux, Mitglied der Geschäftsleitung des Insolvenz-Datenspezialisten STP Business Information. "Auch sonst hat sich in der Rangfolge einiges getan", so Décieux.

Für die WirtschaftsWoche haben Décieux und sein Team die knapp 4000 eröffneten Unternehmensinsolvenzen des ersten Halbjahres analysiert und jene 30 Kanzleien und einzelnen Verwalter herausgefiltert, die im ersten Halbjahr die meisten Verfahren bearbeitet haben. "Wir haben zudem analysiert, wer die Top-10-Verwalter nach der Summe der Umsätze der betreuten Unternehmen sind", sagt Décieux, "welche Kanzleien und Verwalter also die wirtschaftlich relevanten Verfahren bearbeitet haben".

Direkte Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg einzelner Player lassen sich zwar nicht ziehen. Gleichwohl zeigt das Ranking, wer gut aufgestellt ist, für das sich abzeichnende Comeback der Krise - und wer Reserven hat.

Für den Einstieg in die Top 30 waren mindestens 25 Verfahren erforderlich. Den drei Kanzleien Siemon, Lieser und Grub Brugger gelang es, die Hürde zu nehmen. Vor allem der Stuttgarter Grub-Brugger-Partner Martin Mucha konnte sich über Auftragsmangel kaum beklagen. So war er etwa bei der Modekette AWG als Sanierer im Einsatz und versucht aktuell, den Autozulieferer Weber Automotive mit rund 1500 Mitarbeitern wieder auf Kurs zu bringen. Mucha war damit gleich in zwei Verfahrenskomplexe involviert, die zeigen, welche Krisenbranchen derzeit im Fokus stehen. Vor allem die Automotive-Risiken und die Folgewirkungen für Branchen-Hotspots wie Stuttgart werden derzeit heiß diskutiert. "Der Trend zur E-Mobilität wird nicht spurlos an der Region vorbei gehen", konstatierte Mucha kürzlich. Schon drängen Insolvenzkanzleien verstärkt Richtung Stuttgart, eröffnen Büros und lassen sich bei den örtlichen Gerichten listen. Unter ihnen auch Flöther & Wissing, die im ersten Halbjahr 27 Verfahren dirigierten. Hinzu kamen Beratungsmandate. Frontmann Lucas Flöther unterstützte etwa das Logistikunternehmen Zeitfracht beim Kauf des insolventen Buch- und Mediengroßhändlers Koch, Neff & Volckmar (KNV Gruppe). Mit Zeitfracht hatte Flöther schon zu Air-Berlin-Zeiten zu tun, wenn auch in anderer Rollenverteilung.

Rolf G. Pohlmann von Pohlmann Hofmann Insolvenzverwalter kümmerte sich derweil mit seinen Münchner Kollegen um die eSports.com Aktiengesellschaft sowie 30 weitere Verfahren. Eine Insolvenz mehr betreuten im ersten Halbjahr Schneider Geiwitz & Partner, die auch als Treuhänder gefragt waren, etwa im Fall des kriselnden Automobilzulieferers IFA. Gleichzeitig starteten die Neu-Ulmer mit einer Reihe ehemalige Johlke-Niethammer-Partner ihren Angriff auf den norddeutschen Insolvenzmarkt. Unter ihnen Jan Ockelmann, der derzeit den Taschenhersteller Bree als Eigenverwalter durchs Verfahren navigiert. BRL-Partner Stefan Denkhaus koordiniert als Bree-Sachwalter die Mission.

Die führenden Insolvenzkanzleien 2019

Die Plätze 30 bis 21 im Überblick

Kanzlei

eröffnete Verfahren im ersten Halbjahr

Grub Brugger Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

25

LIESER

25

Siemon Insolvenzmanagement

25

D'Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte

26

Niering Stock Tömp Rechtsanwälte GbR

26

Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung GbR

27

HGW Rechtsanwälte

28

MÖNNING FESER PARTNER Rechtsanwälte Insolvenzverwalter

28

B+O Böhme Oelbermann

30

Pohlmann Hofmann Insolvenzverwalter Rechtsanwälte Partnerschaft

30

SGP Schneider Geiwitz & Partner

31

Die Plätze 20 bis 11

Nach der Kriminalpleite der Schiffscontainer-Vermittlers P&R folgte die des Gründers Heinz Roth. Im März wurde das Verfahren eröffnet. Zum Verwalter wurde Miguel Grosser von der Kanzlei Jaffé bestellt. Nach dessen erster Bestandsaufnahme dürften sich die Verbindlichkeiten auf über eine Milliarde Euro belaufen, der Großteil davon beruht auf Forderungen der Insolvenzverwalter der insolventen deutschen P&R Containervermittlungsgesellschaften gegen Roth. Kanzleiintern darf sich Grosser nun mit seinen Kollegen Michael Jaffé und Philip Heinke abstimmen, die sich um die P&R-Verfahren kümmern.

Beim Münchner Wettbewerber MHBK verwaltet Axel Bierbach seit Jahresanfang den Billig-Stromanbieter BEV, im April kam das bekannte Architekturbüro Architekten Schmidt-Schicketanz und Partner dazu. In Summe kamen die MHBK-Verwalter im ersten Halbjahr auf 33 eröffnete Verfahren.

Vier Verfahren mehr verhalfen ...

