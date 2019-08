Die im Jahresvergleich vor allem in Nordeuropa geringere Sonneneinstrahlung im zweiten Quartal hat das Wachstum des Consumer-Geschäfts von Beiersdorf in Europa beeinträchtigt. Finanzvorstand Dessi Temperley sprach in einer Analystenkonferenz von einem "erheblichen negativen" Effekt auf das Europageschäft der Sparte mit den Marken Nivea und Eucerin, das mit 1,6 Milliarden Euro Umsatzvolumen etwa 40 Prozent des gesamten Konzernumsatzes im ersten Halbjahr ausmachte.

Für das Geschäft mit Sonnenschutzmitteln ist in Europa vor allem der Frühsommer entscheidend. 2018 gab es deutlich mehr Sonnenstunden in Nord- und Osteuropa, wo die Menschen sich besonders mit Cremes eindecken.

Befragt nach der aktuellen Entwicklung im Sonnenschutz sprach Temperley von "sehr positiven" Ergebnissen im Juli.

