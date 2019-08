Das Weseler Photovoltaik-Projektierer plant als zweiten Schritt noch eine Kapitalerhöhung. Mit den frischen Mitteln will Soventix sein Geschäft auf internationalen Wachstumsmärkten ausbauen.Thorsten Preugschas, Vorstandschef der Soventix-Gruppe, hat in einem Management-Buyout die Anteile der Soventix GmbH erhoben. Diese sei ab sofort eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Soventix Holding GmbH, was wiederum eine neu eingetragene Investitionsplattform von Thorsten Preugschas sei, teilte der Photovoltaik-Projektierer am Dienstag mit. Die ehemaligen Gesellschafter, darunter der bisherige Mehrheitseigner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...