Hamburg (ots) - Die Eingliederungshilfe wird reformiert, und das hat enorme Auswirkungen aufs Case Management. Eine Weiterbildung der HAW Hamburg informiert (Heil-)Pädagogen, Mitarbeiter des Sozialdienstes und Fallmanager über das neue Bundesteilhabegesetz und die Veränderungen für ihre praktische Arbeit. Termin: 12. bis 14. September 2019, Kosten: 750 Euro. Ab dem Jahr 2020 wird die Eingliederungshilfe endgültig keine Leistung der Sozialhilfe mehr sein. Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) sorgt dafür, dass Menschen mit einer Behinderung statt "Fürsorge" zu empfangen, ein Recht auf Teilhabe, mehr Selbstbestimmung und eine inklusive Gesellschaft besitzen. Dementsprechend müssen sich (heil-)pädagogische Fachkräfte, Mitarbeiter im Sozialdienst, Case Manager sowie Führungskräfte in der Eingliederungshilfe auf umfangreiche Änderungen im Sozial- und Rehabilitationsrecht einstellen. Darauf bereitet der dreitägige Workshop "Case Management in der Eingliederungshilfe" der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg vor.



Beschäftigten wird ein kompakter und praxisnaher Überblick über das neue Recht sowie dessen administrative und betriebswirtschaftliche Aspekte gegeben. Der Praxisworkshop befähigt die Teilnehmer, den Paradigmenwechsel durch das BTHG in ihren Einrichtungen aktiv zu gestalten und die Herausforderungen der personenzentrierten Fallsteuerung zu bewältigen. Der Fokus liegt auf der dritten Reformstufe des Teilhabegesetzes, die 2020 in Kraft treten wird.



Die Themen im Überblick:



- Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen in der Eingliederungshilfe

- Effektive Umsetzung des BTHG durch eine professionelle

Fallsteuerung

- Die nachhaltige Implementierung von Case Management im Unternehmen

KONTAKT & ANMELDUNG Der Praxisworkshop findet vom 12. bis 14. September 2019 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales, statt. Er wird vom Zentrum für Praxisentwicklung (ZEPRA) der HAW in der Alexanderstraße 1, 20099 Hamburg, angeboten.



Info und Anmeldung auf www.haw-hamburg.de/weiterbildung.



