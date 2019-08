Union und SPD kommen in Umfragen nicht einmal mehr auf 40 Prozent. Zusammen. Die einst so dominanten Parteien sind für ihren Abstieg mitverantwortlich, weil ihre Vertreter einen Politikstil von Vorgestern pflegen.

Vielleicht kann man Annegret Kramp-Karrenbauer und Olaf Scholz gar nicht vorwerfen, dass sie Politik so machen, wie sie es nun mal tun. Beide sind seit Jahrzehnten politisch aktiv, haben sich in CDU und SPD hochgearbeitet und dabei gelernt, wie man intern Mehrheiten organisiert und beim Wahlvolk welche bekommt - oder besser: welche bekam. Nun, da die SPD ihren Status als Volkspartei längst verloren hat und die CDU immer verzweifelter dagegen ankämpft, fällt es Kramp-Karrenbauer und Scholz schwer, ihren Politikstil zu ändern.

Mit dem Festhalten an den Rezepten von Vorgestern stehen sie jedoch nicht für einen Aufbruch, sondern für den Niedergang ihrer Parteien: Statt an den Wählern orientieren sie sich an den Funktionären. Statt Positionen klar zu machen, hangeln sie sich von einer Floskel zur nächsten. Statt die Wähler ernst zu nehmen, versuchen sie diese durch teure Geschenke zu kaufen.

Der Stimmenkauf

40 Milliarden Euro sollen die vom Kohleausstieg betroffenen Länder erhalten. Der Großteil davon geht nach Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Man könnte auch sagen: Es ist der Preis, den alle deutschen Steuerzahler dafür zahlen müssen, dass die AfD im Osten so erfolgreich ist.

Denn die Bundesregierung unter SPD-Finanzminister Scholz und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer glaubt, mehr Geld verleite die Menschen dazu, weniger AfD zu wählen. So wie die Union der Überzeugung ist, dass sie die Menschen mit Milliarden für die Mütterrente weniger wählerisch macht - und die SPD die Meinung vertritt, wegen einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung werde irgendwer zusätzlich das Kreuzchen bei ihr machen.

Ob Kohle oder Mütter- und Grundrente: Der Politikansatz ist immer der gleiche - und er stammt aus der Vergangenheit. Früher verhandelten die Volksparteien so lange intern und dann miteinander, bis alle Grüppchen zufriedengestellt waren. Das ...

