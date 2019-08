Linz (www.anleihencheck.de) - Die durch die Handelskonflikte zwischen den USA und den anderen Wirtschaftsräumen eingetrübten Wachstumsaussichten lassen die Zinsen fallen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die FED habe vorige Woche vorbeugend ihren Leitzinssatz um 25 Basispunkte gesenkt, obwohl es der US-Wirtschaft immer noch gut gehe. Zinsmarkt-Teilnehmer würden mit bis zu drei weiteren Zinssenkungen bis Jahresende rechnen. Die Europäische Zentralbank habe zwar bei ihrer letzten Leitzinssitzung am 25. Juli die Zinsen unverändert belassen, aber die Bereitschaft signalisiert, aktiv zu werden, wenn sich die Wirtschaftsentwicklung nicht verbessere. ...

