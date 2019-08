Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Borussia Dortmund von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem Gewinn des Supercups gegen Bayern München sieht Analyst Christoph Schlienkamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie für den BVB gute Chancen auf die Meisterschaft in der Bundesliga. Zudem hätten die jüngsten Spielertransfers gezeigt, dass deren Transferwerte über den Buchwerten lägen./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 15:20 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 07:01 / CEST

ISIN DE0005493092

AXC0119 2019-08-06/11:12