- ALPHAVALUE CUTS WM MORRISON TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 211 PENCE - BARCLAYS CUTS FERREXPO TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - TARGET 245 (350) PENCE - BARCLAYS RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 820 (760) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS COMPUTACENTER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1500 (1400) PENCE - BERENBERG CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 93 (95) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SPECTRIS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 2050 (2440) PENCE - BERNSTEIN CUTS BURBERRY TO 'UNDERPERFORM' (MARKET-P) - TARGET 1850 (1780) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BAT PRICE TARGET TO 4150 (4010) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 680 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS INMARSAT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 580 PENCE - FTSE INDICATED -0.17% TO 7212 (CLOSE: 7223.85) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 930 (1040) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1315 (1450) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1895 (2000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1960 (1400) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8390 (6800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BHP GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1800 (2350) PENCE - JEFFERIES CUTS COBHAM TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 168 (150) PENCE - JEFFERIES CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4700 (5500) PENCE - PEEL HUNT CUTS IWG PRICE TARGET TO 400 (408) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 450 PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 450 (445) PENCE - 'REDUCE' - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 185 (129) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES EUROMONEY TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1520 (1365) PENCE - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1830 (1730) PENCE - 'NEUTRAL'



