Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Chemiekonzerns sei insgesamt solide gewesen, allerdings hätten die Margen nicht ganz überzeugt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus leicht gesenkten Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Evonik seien derzeit unterdurchschnittlich bewertet./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-08-06/11:26

ISIN: DE000EVNK013