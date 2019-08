BERLIN (Dow Jones)--Beim Berliner Pannenflughafen BER gibt es Grund zum Optimismus. Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider (SPD) sagte dem Inforadio von RBB, er sei "sicherer denn je", dass die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg im Herbst 2020 den Betrieb des BER aufnehmen könne. "Wir sind auf gutem Wege. Ich glaube, wir haben die Kurve wirklich gekriegt." Mit den Wirkprinzipprüfungen, die gerade begonnen haben, sei ein wichtiger Meilenstein erreicht. Allerdings könne man noch nicht von Entspannung sprechen, so Bretschneider. Es seien noch viele Aufgaben zu erledigen.

"Es gibt nach den Sicherheitsprüfungen, die TÜV und Bauordnungsamt machen, eine Fülle von praktischen Sachen, die auch funktionieren müssen", erklärte der Aufsichtsratschef. "Die Leitungen für die Gepäckanlagen müssen funktionieren, die Zuweisungen für die Wege auf dem Flughafen müssen funktionieren." Deswegen müsse die Flughafengesellschaft angespannt und konzentriert in die nächsten Monate gehen, so Bretscheider. "Wir brauchen die Zeit bis zum Oktober 2020, aber wir werden sie nutzen und wir werden dann auch fertig."

Der Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, Ingo Senftleben, zeigte sich dagegen weniger optimistisch und sieht in den Aussagen des Aufsichtsratschefs einen Zusammenhang mit den brandenburgischen Landtagswahlen am 1. September. "Das Schwierige dabei ist, dass seit 2012 (...) vor jeder Wahl gesagt wurde (...), der Flughafen wird nach der jeweiligen Wahl eröffnen", sagte er ebenfalls im Inforadio. Am Ende sei die Eröffnung dann aber doch verschoben worden.

Ursprünglich sollte der BER, an dem seit 2006 gebaut wird, im Jahr 2011 eröffnet werden. Im Dezember 2017 hatten die Betreiber den Eröffnungstermin erneut verschoben, von 2018 auf 2020. Im April wurden Zweifel laut, dass der inzwischen anvisierte Termin Oktober 2020 eingehalten werden kann.

