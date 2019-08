Die Commerzbank hat SGL Group von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, wenngleich das Kursziel auf 7 Euro belassen wurde. Das zweite Quartal habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen hätten aber das Vertrauen in den Gesamtjahresausblick gestärkt, was sie positiv werte. Die Risiken für die Aktie seien begrenzt./mf/tih

ISIN DE0007235301

