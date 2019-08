Stoxx Ltd., der Betreiber des Indexgeschäfts der Gruppe Deutsche Börse und Anbieter handelbarer Indexkonzepte, hat eine ESG-Version des Flaggschiff Index Euro Stoxx 50® eingeführt. Der Index wurde an UBS Asset Management als Basiswert für einen ETF lizensiert, der seit heute in Frankfurt gelistet ist. Clemens Reuter, Head of ETF & Passive Investment Specialists, UBS Asset Management: "Die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen steigt; der Euro Stoxx 50 ESG hilft uns dabei, neue Märkte und Segmente zu erschließen und schafft neue ESG-Investitionsmöglichkeiten". Kürzlich wurde auch ein ETF auf den Euro Stoxx 50 ESG-Index eingeführt, der Kunden eine weitere Möglichkeit bietet, ihre SI-Bedürfnisse zu ...

