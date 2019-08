Das Finanzierungspaket in Höhe von 29,7 Millionen stellt das Institut Banco Sabadell bereit. Der Solarpark mit 79,2 Megawatt von Renovalia wird die erste Photovoltaik-Anlage in Spaniens sein, deren gesamte Solarstromproduktion auf dem Spotmarkt verkauft wird.von pv magazine Spanien Der spanische Finanzdienstleister Banco Sabadell hat zugesagt, der Renovalia Energy Group insgesamt 29,7 Millionen Euro für den Bau, die Inbetriebnahme und den Betrieb von fünf Photovoltaik-Anlagen in Puertollano zur Verfügung zu stellen. Die Projekte verfügen weder über langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) noch ...

