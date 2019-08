Bei einer Protestaktion gegen die Klimapolitik der australischen Regierung sind in der Großstadt Brisbane am Dienstag mehr als 70 Demonstranten festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wird ihnen zur Last gelegt, die öffentliche Ordnung gestört und den Verkehr massiv behindert zu haben. Einem Polizeisprecher zufolge wurden auch die Fahrtwege für Krankenwagen und Feuerwehr blockiert.

Insgesamt hatten sich etwa 300 Menschen an der Aktion beteiligt. Organisiert wurde der Protest von der Umweltbewegung Extinction Rebellion. Eine Sprecherin der Umweltschützer sagte, die Störung des Verkehrs sei genau das Ziel der Proteste gewesen. "Wenn wir dafür ins Gefängnis müssen, dann gehen wir ins Gefängnis."/cs/sub/DP/zb

