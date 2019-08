Das per Crowdsourcing organisierte Unternehmen Synack strebt an, die Diversität von in der Cybersicherheit tätigen Personen zu steigern und mit der "CISO-Initiative für mutige Frauenden" (Courageous Women CISO Initiative) den beängstigenden Talentemangel zu lindern. Dadurch sollen Frauen ermutigt werden, in führenden Positionen in die Cybersicherheitsbranche einzusteigen.

Die New York Times-Reporterin Jessica Bennett beobachtete, dass die Kandidatinnen der Demokraten im Jahr 2020 den Ausdruck der "gläsernen Decke" weitgehend vermieden haben, was Robin Lakoff die Vermutung entlockte, dass der Ausdruck einfach "ausgelaugt scheint". In politischen Diskussionen ersetzen aktions- und erfolgsorientierte Wörter wie "nicht lockerlassen" Begriffe wie die "gläserne Decke" und damit die "Stagnation", die implizit damit verbunden ist. Nicht nur in der Politik arbeiten Frauen bewusst darauf hin, ihre gesellschaftliche Wahrnehmung am Arbeitsplatz zu verändern; diese Entwicklung vollzieht sich ebenfalls in der Cybersicherheit.

Heute machen Frauen nur 20 der Arbeitskräfte in der Cybersicherheit aus. Diese weitgehend nicht erschlossene demografische Gruppe könnte eine Branche retten, die verzweifelt nach talentierten Kräften sucht und, laut Cybersecurity Ventures, bis 2021 auf 3,5 Millionen nicht besetzte Stellen zusteuert. Aus diesem Grund startet Synack heute seine "CISO-Initiative für mutige Frauen", die darauf abzielt, mehr Frauen zum Einstieg in die Cybersicherheit zu bewegen, Unterstützung durch den Aufbau eines starken Frauen-Netzwerks anzubieten und eine Plattform für Frauen bereitzustellen, über die sie sich in Sitzungsräumen, in den Gängen der Politik und auf den Bühnen führender Branchenkonferenzen mitteilen können. Synack baut auf Anstrengungen auf, die den Talentmangel auf anderen Wegen beseitigen (z. B. junge Frauen zum Einstieg in die MINT-Fächer bewegen). Dazu sollen Frauen Mittel erhalten, um sich im Bereich Cybersicherheitsinnovationen ganz vorne zu präsentieren und Veränderungen einzuleiten, um unsere Unternehmen sicherer zu machen. Das Unternehmen fördert weiterhin vermehrt Frauen, sich für das Synack Red Elite-Team zu bewerben, die beste und zuverlässigste Gruppe ethischer Hacker.

"Als das Konzept, sich eine Reihe ethischer Hacker nutzbar zu machen, noch neuartig war, fand Synack heraus, dass Informationssicherheitsleiterinnen mit zweimal größerer Wahrscheinlichkeit mittels Croudsourcing gewährleistete Sicherheit annahmen, was zeigte, dass weibliche Führungskräfte im Bereich Sicherheit die Bereitschaft zeigten, sich bei anstehenden Entscheidungen in Bezug auf die Sicherheit des Unternehmens hart und mutig zu präsentieren. Cybersicherheit ist ein Bereich, wo breitgefächerte Denkweisen und Maßnahmen notwendig sind, und Frauen sind hier eine unterrepräsentierte Gruppe. Wir brauchen auf diesem Gebiet mehr weibliche Führungskräfte, die erfolgreich in vielen Branchenzweigen gearbeitet haben und daher als Beispiel und Mentorinnen für Neueinsteiger wirken können", so Aisling MacRunnels, CMO von Synack und Vorsitzende der CISO-Initiative für mutige Frauen.

Die Initiative von Synack soll die weiblichen Vorreiter für den Wandel im Bereich Unternehmenssicherheit über eine Reihe von Netzwerkveranstaltungen und Vortragsmöglichkeiten auf den Bühnen der wichtigsten Branchenkonferenzen miteinander verbinden und stärken. Synack richtet in Partnerschaft mit Microsoft/M12, CyberWire und jetzt auch Booz Allen Hamilton, beliebte Netzwerkveranstaltungen aus, z. B. auf der Black Hat USA, der RSA Conference und dem Billington Cybersecurity Summit. Gegen Ende der Woche veranstaltet das Unternehmen seinen dritten jährlichen "Women's Brunch" auf der Black Hat USA. Mit diesen Ereignissen möchte Synack...

Den Talentmangel im Bereich Cybersicherheit beseitigen, indem bis 2022 die Anzahl der Frauen, die in die Branche einsteigen, um 50 erhöht wird.

Den Frauenanteil erhöhen, die auf Branchenkonferenzen Vorträge halten, sodass der Prozentanteil an Frauen bis 2022 dem der männlichen Sprecher gleichkommt.

Nach dem Mittagessen für Frauen auf der RSA Conference 2019 bemerkten die M12-Partner und CyberWire: "Wir verbrachten heute eine tolle Zeit mit dem Synack Team wenn doch an jedem Mittagessen so viele beeindruckende Frauen teilnehmen würden! Ein großes Dankeschön an unsere bewundernswerten Gastgeberinnen: Lisa Nelson, Microsoft Ventures und Aisling MacRunnels, Synack", (M12) und: "Es ist uns eine Freude, Frauen im Bereich Cybersicherheit zu unterstützen und zu ermutigen!" (Cyberwire).

Die CISO-Initiative für mutige Frauen von Synack wurde mit dem Ziel entwickelt, den Kontakt weiblicher Führungskräfte im Bereich Sicherheit mit in leitenden Positionen tätigen Frauen zu ermöglichen, um sich gegenseitig zu unterstützen, den Einfluss in ihren Unternehmen und der Branche zu steigern. Mit dieser Initiative verfolgt Synack das Schaffen einer Arbeitswelt, die authentische Gespräche fördert, und die Bereitstellung eines unterstützenden Netzwerks für Frauen, die im Bereich Cybersicherheit tätig sind. Verändern wir gemeinsam den Status quo in der Cybersicherheit melden Sie sich für bevorstehende Veranstaltungen für Frauen an und erfahren mehr zur CISO-Initiative für mutige Frauen von Synack unter: https://go.synack.com/courageous-women-ciso.html.

Synack, die vertrauenswürdigste Crowdsourced-Sicherheitsplattform, bietet umfassende, skalierbare Penetrationstests mit aussagekräftigen Ergebnissen. Das Unternehmen verbindet die weltweit erfahrensten und vertrauenswürdigsten ethischen Hacker mit KI-fähiger Technologie das Resultat ist eine effektive, skalierbare Sicherheitslösung. Mit Hauptsitz im Silicon Valley und regionalen Niederlassungen auf der ganzen Welt schützt Synack führende globale Banken, Bundesbehörden, klassifizierte Vermögenswerte des DoD und fast eine Billion US-Dollar an Fortune-500-Umsätzen. Synack wurde 2013 von CEO Jay Kaplan und CTO Dr. Mark Kuhr, ehemaligen Hackern des US-Verteidigungsministeriums, gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.synack.com.

