Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.725 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Deutschen Post stark im Plus. Das Unternehmen hatte zuvor neue Bilanzzahlen vorgestellt, die bei den Anlegern offenbar gut ankamen. Unter anderem passte der Konzern seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Man rechne mittlerweile mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses auf 4,0 bis 4,3 Milliarden Euro, teilte die Post mit.



Bisher war man von 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro ausgegangen. Die Papiere von Linde, der Deutschen Börse und von Vonovia rangieren gegenwärtig am Ende der Kursliste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 20.585,31 Punkten geschlossen (-0,65 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,1196 US-Dollar (-0,16 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.464,56 US-Dollar gezahlt (+0,02 Prozent). Das entspricht einem Preis von 42,06 Euro pro Gramm.