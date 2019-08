Während die Finanzwelt gespannt auf die neuen Wirecard-Quartalszahlen am Mittwoch wartet, hat die wallstreet:online-Redaktion Experten nach den langfristen Chancen der Wirecard-Aktie befragt. Die Antworten aus der Analystengemeinde weisen in eine Richtung. "Welche Faktoren werden die Wirecard-Aktie langfristig positiv bzw. negativ beeinflussen?", so Frage an die Analysten. Ziel war es, Antworten abseits ...

