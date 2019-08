SmartStream Technologies, der Lösungsanbieter für das Financial Transaction Lifecycle Management (TLM), hat heute seine Kooperation mit der Finanz Informatik Solutions Plus GmbH bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Kunden in Deutschland bei Implementierungsprojekten und im Applikationsmanagement mit der Lösung Corona sowie dem TLM-Angebot Aurora der nächsten Generation von SmartStream zu unterstützen.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung unterstützt Finanz Informatik Solutions Plus gemeinsam mit SmartStream eine Reihe von Großkunden in der Region bei der Digitalisierung des Backoffice. Die Finanz Informatik Solutions Plus wird an der Umsetzung der Abstimmungsverfahren und Unterstützung von Releasewechseln sowie der Integration neuer Module beteiligt sein.

Diese Partnerschaft wird die Abstimmungsverfahren für Finanzinstitute bei Handelsaktivitäten, der Gebühren- und Rechnungskontrolle sowie beim Cash- und Intraday-Liquiditätsmanagement auf dem deutschen Markt unterstützen. Der modulare Aufbau der Software reduziert die Kosten pro Transaktion und minimiert gleichzeitig das operationelle Risiko. Dies unterstützt die Institute bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen und Verbesserung der Qualität ihres Kundenservices.

Ralf Dieringer, Geschäftsbereichsleiter für Core Transaction Banking Solutions bei Finanz Informatik Solutions Plus, kommentierte: "Diese strategische Partnerschaft stellt sicher, dass die Kunden in der Region praxisbewährte Lösungen für ihre Anforderungen im Hinblick auf das Backoffice und Abstimmungsverfahren einsetzen können, die zeitnah und effizient alle regulatorischen und operativen Anforderungen erfüllen."

Günther Ruf, Director Business Development Alliances, SmartStream, erklärte: "Finanz Informatik Solutions Plus verfügt über fundierte Marktkenntnisse und verfolgt einen kooperativen Ansatz, von dem unsere Kunden mit einer Full-Service-Plattform für das Backoffice zur Stärkung der operativen Aktivitäten erheblich profitieren werden."

Ende

Über SmartStream Technologies

Weitere Informationen über SmartStream finden Sie unter: www.smartstream-stp.com

Über die Finanz Informatik Solutions Plus

https://f-i-solutions-plus.de/ueber-uns/unternehmensportraet/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190806005504/de/

Contacts:

Weitere Auskünfte erteilt

Shamira Alidina,

Media Relations Director,

Dina Communications

Tel +44 (0) 7801 590718

Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee,

Marketing Director,

SmartStream Technologies

Tel: +44 (0) 20 7898 0630

Email: nathan.gee@smartstream-stp.com



Ralf Wallbruch

giw Gesellschaft für Informationen

aus der und für die Wirtschaft mbH

Telefon 0201 877 867-0

Telefax 0201 877867-57

f-i-solutions-plus@giw.de

www.giw.de