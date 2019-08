Wie gelingt klimaneutrales Fliegen? Matthias von Randow, Verbandsgeschäftsführer der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, setzt auf technische Innovationen - und hofft auf die neue EU-Kommission.

Matthias von Randow ist seit dem 1. Juli 2011 Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Vor seiner Ernennung war er von Januar 2009 bis Juni 2011 Vorstandsbevollmächtigter bei Air Berlin. Dort verantwortete er die Bereiche Politik, Internationale Verkehrsrechte und Nachhaltigkeit/Corporate Social Responsibility.

Herr von Randow, in diesem Sommer schämen sich viele Reisende plötzlich, wenn sie zugeben müssen, in den Urlaub zu fliegen. Flugscham nennt man das jetzt. Hatten Sie schon einmal ein schlechtes Gewissen, weil Sie geflogen sind? Nein. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass Menschen sich wirklich schämen, wenn sie fliegen. Sie stellen sich eher die Frage: Wie gehe ich verantwortlich mit dem um, was ich konsumiere? Sei es, wenn ich heize, wenn ich Auto fahre oder eben, wenn ich fliege. Nun trägt der Luftverkehr zu den weltweiten ...

