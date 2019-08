Cleveland (ots/PRNewswire) - Mit der Software-Übernahme verstärkt Park Place sein Engagement zur Unterstützung der Anforderungen seiner weltweiten Kunden, indem es einen vollständigen Überblick über das Netzwerk und die Steuerung sämtlicher Anlagen über eine einzige Anzeige anbieten kann



Park Place Technologies hat heute die Vertragsunterzeichnung für die Übernahme von Entuity bekannt gegeben, einem weltweit tätigen Software-Unternehmen für die Überwachung der Netzwerkleistung mit Niederlassungen in Boston und London. Dies wird der erste Zukauf von Park Place außerhalb der Kategorie Wartungsdienste durch Drittanbieter sein.



Park Place Technologies ist der weltweit führende Anbieter von externen Hardware-Wartungen für Rechenzentren und dieser Software-Zukauf soll eine der Schlüsselkomponenten seines Multi-Vendor-Modells für die Bereitstellung von Dienstleistungen sein. Im Anschluss an die Übernahme wird Park Place sich als einziger globaler Multi-Vendor-Anbieter für Hardware-Wartungsdienste herausheben, der Kunden Monitoring-Dienste, automatisierte Wartungen, Network Operations Center (NOC-)Services, Event Management, Ursachenforschung und IT-Datenanalyse über einen einzigen Bildschirm anbieten kann.



20 Jahre lang hat sich Entuity insbesondere um die Überwachung der Netzwerkleistung gekümmert, um eine ununterbrochene Bereitstellung von Diensten zu gewährleisten. Entuity bietet benötigten Analysen, um Netzwerke am Laufen zu halten, und sorgt für die Sichtbarkeit von Problemen, bevor diese die geschäftlichen Angebote beeinträchtigen. Entuity ist eine perfekte Ergänzung für Park Place Technologies, weil beide Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt stellen, ein tief verwurzeltes Verantwortungsbewusstsein für ihre Mitarbeiter haben und sich ganz besonders für eine maximale Verfügbarkeit für die Kunden einsetzen.



"Diese Übernahme ist für Park Place Technologies ein Meilenstein, weil wir mit Entuity einen hoch angesehenen Anbieter von Überwachungsdiensten für die Netzwerkleistung in der Park Place-Familie begrüßen können", sagte Chris Adams, Präsident und CEO von Park Place Technologies. "Sobald Entuity in ParkView, unser preisgekröntes Monitoring-Produkt, integriert ist, werden wir einen besseren Netzwerküberblick und bessere NOC-Dienste anbieten können, was unserem weltweiten Kundenstamm verbesserte Laufzeiten bescheren wird."



"Es wird spannend sein zu sehen, wie beide Unternehmen und deren Kunden auf der ganzen Welt von dieser Partnerschaft profitieren werden", sagte Stephen Woodard, Präsident und CEO von Entuity. "Die Kapazitäten von Entuity in den Bereichen Auto Discovery und Bestandsaufnahme, Live-Topologie, Event Management und Analyse möglicher Ursachen macht die bereits existierenden Innovationen und branchenweit führenden Lösungen von Park Place, wie etwa ParkView, noch stärker."



Bei ParkView handelt es sich um einen sicheren, gehosteten Überwachungsdienst, der den Ausfall von Komponenten und mögliche Ursachen proaktiv über einen einzigen Bildschirm identifizieren kann. ParkView bietet einen automatisierten Service für Kunden mit kurzfristigen Plänen, damit man über die Hardware-Layer hinaus auch die Software nutzen und so auch Betriebssysteme und virtuelle Server einbinden kann. Diese Vision wird von der Entuity-Überwachung der Netzwerkleistung noch gestärkt.



Seit 2016 wird dies die 12. Übernahme von Park Place Technologies und nach dem Zukauf der im Vereinigten Königreich ansässigen MCSA Group Limited im April bereits die zweite für 2019 sein. Zu den Übernahmen im Jahr 2018 gehörten die lateinamerikanische CMG-Nicsa, Axentel Technologies aus Singapur und Solid Systems CAD Services (SSCS) mit Sitz in Houston. Alle zusammen haben diese Zukäufe die weltweite Präsenz von Park Place Technologies erhöht und zeigen das fortlaufende Engagement des Unternehmens, den wachsenden Bedarf seines globalen Kundenstamms zu bedienen.



Informationen zu Park Place Technologies



Park Place Technologies bietet seit 1991 eine Alternative bei der Wartung von Speicher-, Server- und Netzwerk-Hardware für IT-Rechenzentren nach Ablauf der Garantiezeit. Mit einem rund um die Uhr erreichbarem globalen Contact Center, Unterstützung durch die fortschrittlichsten IT-Ingenieure der Branche und einem breiten Spektrum an branchenweit führenden und preisgekrönten Dienstleistungen, wie z. B. ParkView, ermöglicht Park Place Technologies seinen Kunden eine verbesserte operative Geschwindigkeit und die bestmögliche Verfügbarkeit der Ausrüstung. Park Place Technologies betreut über 16.000 Kunden, darunter alle Tier-1-OEM, und steht mit seinen Dienstleistungen 55.000 Rechenzentren in mehr als 140 Ländern zur Verfügung.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.parkplacetechnologies.com.



