Soricimed Biopharma: Soricimed annonce un essai clinique de phase 1b, entrepris par des chercheurs, de son principal médicament candidat pour le traitement du cancer du pancréas avancé

TORONTO, CANADA / ACCESSWIRE / LE 6 AOÛT 2019 - Soricimed Biopharma Inc. (« Soricimed »), compagnie pharmaceutique au stade clinique spécialisée qui développe des thérapies ciblées contre le cancer, a annoncé aujourd'hui que le centre de cancérologie MD Anderson (MDACC) de l'université du Texas a amorcé un essai clinique entrepris par des chercheurs de son principal médicament, le SOR-C13, pour le traitement du cancer du pancréas avancé.

Cet essai a été entrepris par Siqing Fu, M.D., Ph. D., membre du département de thérapies expérimentales contre le cancer du MDACC, l'un des centres de recherche en cancérologie les plus respectés au monde, dans la foulée des résultats de l'essai clinique multicentrique de phase 1 chez les patients atteints de cancers avancés avec tumeurs solides. L'essai de phase 1 a permis de conclure que le SOR-C13 était sûr et bien toléré, et a fourni des indications préliminaires liées à une activité anticancéreuse, notamment une régression tumorale chez deux patients atteints d'un cancer du pancréas avancé. Le présent essai de phase 1b entrepris par des chercheurs vise à préciser le dosage et à explorer davantage l'innocuité et l'efficacité du SOR-C13 pour les cancers à tumeurs solides avancés.

« Nous sommes heureux de mener cet essai avec le soutien de Soricimed Biopharma Inc. », a déclaré le chercheur principal, Siqing Fu, M.D., Ph. D., professeur au département de thérapies expérimentales contre le cancer du centre de cancérologie MD Anderson. « Le cancer du pancréas est difficile à traiter. Aussi, nous avons été interpelés par les signes positifs d'efficacité que nous avons observés chez les patients atteints du cancer du pancréas qui ont été traités avec le SOR-C13 dans nos installations lors de l'essai clinique de phase 1 de Soricimed. Dans le cadre de ce prochain essai, entre autres données essentielles, nous cherchons à élargir l'ensemble des données sur les patients atteints de cancer du pancréas et à confirmer les résultats observés antérieurement concernant l'efficacité. »

« Nous sommes heureux de prolonger notre relation clinique avec MD Anderson en vue d'accroître notre compréhension du potentiel du SOC-C13 dans le traitement du cancer du pancréas et d'autres cancers importants », a déclaré Dominique Dugourd, vice-présidente, Recherche et développement de Soricimed Biopharma Inc. « Nous espérons que notre engagement envers la recherche aboutira tôt ou tard à une nouvelle thérapie pour les patients ayant d'importants besoins de traitement non comblés. »

Cette étude ouverte à un seul volet du SOR-C13 (identifiant NCT03784677 sur le site Clinicaltrials.gov) inclura environ 36 patients atteints de cancers avancés avec tumeurs solides, plus particulièrement des patients atteints d'un cancer du pancréas avancé. Le principal objectif de l'étude est de déterminer la dose maximale tolérée pour le SOR-C13 et d'établir son innocuité avec une plus grande précision. Les objectifs secondaires comprennent l'évaluation de la réponse clinique au SOR-C13 et la détermination des biomarqueurs prédictifs des patients chez lesquels une réponse objective a été observée. Les cohortes à dose croissante initiale seront suivies par une cohorte élargie à des fins de surveillance de la réponse clinique.

Pour en savoir plus sur l'essai clinique: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03784677

À propos du SOR-C13 : Le SOR-C13 est un inhibiteur sélectif du TRPV6, un oncocanal calcique surexprimé dans les cancers avec tumeurs solides. Le SOR-C13 se fixe avec une forte sélectivité et affinité au canal TRPV6 et perturbe sa fonction. Le canal TRPV6 joue un rôle central dans la cascade biochimique qui entraîne la régulation positive d'un ensemble de gènes procancéreux. Il s'agit donc d'une cible importante pour les nouvelles thérapies anticancéreuses. Le SOR-C13 est le premier inhibiteur du canal TRPV6 spécifique à être identifié et à faire l'objet d'un développement clinique.

À propos de Soricimed Biopharma : Soricimed Biopharma est une société biopharmaceutique privée au stade clinique qui se spécialise dans le développement de traitements anticancéreux ciblés novateurs et exclusifs. Notre principal médicament candidat, le SOR-C13, a été soumis à un essai clinique multicentrique de phase 1 pour les cancers avancés avec tumeurs solides. Le SOR-C13 s'est révélé sûr et bien toléré, la maladie s'étant stabilisée chez plus de la moitié des patients après deux cycles de traitement. On a observé une réduction de la taille de la tumeur chez deux patients atteints de cancer du pancréas de stade IV, dont une réduction de 30 % de la taille de la tumeur pancréatique primaire chez un des patients. Aux États-Unis, la FDA a accordé au SOR-C13 la désignation de médicament orphelin pour le traitement du cancer de l'ovaire et du pancréas. Société privée, Soricimed est financée par des investisseurs privés et divers programmes des gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soricimed.com.

Personne-ressource :

Julie A. Fotheringham

Associée, HAGEMAN Communication

Julie.fotheringham@hageman.ca

416.951.7988

