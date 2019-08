(shareribs.com) Washington 06.08.2019 - Die Lage an den Märkten hat in der vergangenen Woche dazu beigetragen, dass die Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf Silber und Gold erneut ausgeweitet haben. Dem gegenüber steht ein Rückgang der Longs bei Rohöl. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in ...

