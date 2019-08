Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach den Halbjahreszahlen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 97 auf 118 Euro angehoben. Analystin Celine Pannuti glaubt in einer am Dienstag vorliegenden Studie an diverse Faktoren, die der Aktie des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns neuen Antrieb geben sollten. Sie verwies dabei unter anderem auf eine erwartete Beschleunigung im Geschäft mit Haut- und Körperpflegeprodukten im zweiten Halbjahr sowie die Chance, dass Beiersdorf die gesteckten Margenziele etwas übertreffen wird./tih/mis

ISIN DE0005200000

