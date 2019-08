Vom 12. bis zum 17. August 2019 bietet Netto Smoothies aus der Tiefkühltruhe zum Selbstmixen an. Dabei setzt der Einzelhändler auf nachhaltige Becher aus kompostierbarer Maisstärke als umweltschonendere Verpackungsform. Die Smoothies aus der Tiefkühl-Theke sind die Erfindung des Start up-Unternehmens Bergtau. Das Besondere: Die Smoothie-Mischungen aus schockgefrorenem Obst und Gemüse füllen die Kunden einfach mit lauwarmen Wasser auf, 60 Sekunden mixen und fertig. Netto bietet die Smoothies in vier Geschmacksrichtungen an: Kakao Kick, Jungspund, Grüne Welle und Lila Liebe. Mit Superfoods wie Avocado, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...