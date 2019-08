So retten Sie Ihr Geld. Vor wenigen Tagen hatte ich eine (ergebnislose, er war nicht kompromissbereit) Diskussion mit einem wirklich alten Hasen an der Börse. Er meinte, wir sollten an der Börse nicht von Gewinnern und Verlierern reden, denn mit Financial Education könne es durchaus auch nur Gewinner geben. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen. Das müsste der Idealfall sein, dass die Aktien z.B. nur steigen, irgendwann hat man dann genug Profit und gibt die Aktien an jemanden weiter, der das nächste Stück Gewinn mit ihnen machen will. Das spielt es aber nicht. Im (für mich) besten Fall mache ich den Profit vom möglichst günstigen Kaufpreis zum möglichst hohen Verkaufspreis, und der Loser, also mein Kontrahent, ist bei der Abfahrt ...

