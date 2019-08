Die geplante Übernahme des Handelskonzerns Metro durch den tschechischen Investor steht kurz vor dem Scheitern. Am Mittwoch läuft seine Offerte aus.

Die geplante Übernahme des Handelskonzerns Metro durch den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky steht kurz vor dem Aus. Kretinskys Investmentgesellschaft EPGC teilte am Dienstag mit, sie habe rund 36,51 Prozent der Aktien eingesammelt. Kretinsky hat seine Offerte, die am Mittwoch ausläuft, allerdings an eine Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent der Stammaktien gekoppelt.

