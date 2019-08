Der Handelsstreit sorgt nicht nur an den Aktienmärkten für unruhige Zeiten. Auch bei anderen Investments sollten Anleger jetzt vorsichtig sein.

Der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China verunsichert die Anleger. Weil die Investoren offenbar den Glauben an ein Ende des Handelskonflikts verloren haben, wird ein Großteil der Kapitalmärkte durcheinandergewirbelt.

Denn die Krise schaukelt sich hoch: China wertet seine Währung ab, US-Präsident Trump stuft das Reich der Mitte als Währungsmanipulator ein. Im Gegenzug kaufen chinesische Staatsfirmen keine US-Agrarprodukte mehr, auch private Unternehmen haben die Bestellungen von US-Sojabohnen eingestellt. Und das dürfte nur der Anfang sein.

Auch die Beruhigung an den europäischen Börsen an diesem Dienstag dürfte vermutlich nur eine zwischenzeitliche Entspannung sein. "Da die Lage unübersichtlich bleibt, wird die Ruhe vermutlich von kurzer Dauer sein", schreibt Devisenanalyst Hao Zhou von der Commerzbank in seinem Morgenkommentar.

Seiner Meinung nach werde es erst eine nennenswerte Entspannung geben, wenn eine der beiden Seiten die ganze Wucht des Konflikts zu spüren bekomme. Das sei noch nicht gegeben. "Der Markt muss sich auf mehr Volatilität einstellen", meint er.

Viele Anleger fühlen sich an das Jahr 2015 erinnert. Bereits damals wertete Chinas Zentralbank die Währung ab, um eine Abkühlung der Konjunktur abzufedern. Die aufkeimende Furcht vor möglichen Folgen für die Weltwirtschaft stürzte anschließend die Börsen weltweit in Turbulenzen.

Ein Blick auf verschiedene Märkte zeigt, wie sich aufgrund des Handelsstreits die Gewichte verschieben:

Schwellenländerwährungen verlieren

Die offizielle Einstufung Chinas als Währungsmanipulator durch die USA verschreckt Devisenanleger. Zuvor hatte der Dollar erstmals seit 2008 die psychologisch wichtige Marke von sieben Yuan durchbrochen.

"Zuletzt hatte die chinesische Zentralbank bei Eskalationen interveniert, auch um die Handelsgespräche nicht zu gefährden", meint Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Diesmal ließ die People's Bank of China den Markt gewähren. "Vielleicht ein Zeichen, dass Peking kaum noch Hoffnung auf eine baldige Einigung mit den USA hat."

Die chinesische Währung ist nicht frei handelbar, sondern darf an den Festlandsbörsen einen von der Notenbank täglich vorgegebenen Kurs nur in einer bestimmten Spanne über- oder unterschreiten. Rein rechnerisch würde ein Dollar-Kurs von 7,40 Yuan die Beeinträchtigung der chinesischen Konjunktur durch die US-Strafzölle ausgleichen, sagte Deutsche Bank-Experte Stephan. "7,20 Yuan pro US-Dollar scheinen mir aber als ‚neue Grenze' für die Zentralbank zunächst realistischer."

Vor allem die Währungen der Schwellenländer sind in den vergangenen Wochen deutlich gefallen. Der MSCI Index mit 25 Schwellenländerwährungen fiel am Montag um 1,3 Prozent - der größte Rückgang seit Juni 2016.

Die Währungen Kolumbiens, Argentiniens, Russlands, ...

