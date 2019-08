Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzten Stunden waren an den Finanzmärkten bemerkenswert turbulent mit enormen Kursverlusten bei Aktien von Asien bis in die USA, da die Anleger die negativen Nachrichten zum Handelsstreit zwischen den USA und China verdauten, so die Experten von XTB. Auch wenn das Weiße Haus China erneut der Währungsmanipulation beschuldigt habe, sei darauf hingewiesen, dass Peking den Referenzwert für den Onshore-Yuan nicht oberhalb der 7er-Marke festgelegt habe. ...

